شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى بولندا تنشر صورا لعناصر الهلال الأحمر عند نقطة عبور ميديكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت السفارة المصرية فى بولندا، الأحد، صورا لعناصر الهلال الأحمر المصرى الذين يعملون على الأرض عند نقطة العبور الحدودية فى ميديكا ببولندا للأسر الأوكرانية التى دخلت بولندا بسبب الحرب داخل أوكرانيا.

وافتتح فريق الإغاثة الدولى الثانى للهلال الأحمر المصرى الذى يرأسه المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى الدكتور رامى الناظر ويشرف على غرفة العمليات به السيد لطفى غيث، أول نقطة خدمات إغاثية فى دولة بولندا فى معبر مديكا، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى وحرصه على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية، وفى خطوة مكملة لما تقوم به الدولة المصرية لدعم إجلاء وعودة المصريين إلى البلاد.

وذكر بيان للهلال الأحمر المصرى الجمعة، أن ذلك يأتى عقب جهود التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والدعم من وزارة الخارجية المصرية متمثلة فى السفارة المصرية بولندا، والجهود التنسيقية مع الصليب الأحمر البولندى والاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث تكون نقطة الخدمات هى محطة اطمئنان للمصريين والعرب العائدين من أوكرانيا تسمح لهم بتيسير عملية عودتهم إلى البلاد من خلال تيسير أوراقهم وتوفير خطوط الهاتف للاطمئنان على ذويهم، وكذلك توفير الخدمات اللوجيستية المجانية من انتقالهم من المعبر وحتى مطار وارسوا تمهيدا لعودتهم إلى البلاد.

ويقوم فريق من المتطوعين الذين تم تدريبهم تدريبا مكثفا على هذا العمل من اجل ضمان جودة تقديم الخدمات.

يذكر أن الهلال الأحمر المصري قد قام بتفعيل نقطتى خدمات إغاثية مماثلة فى دولة رومانيا عبر معبر سيريت ومعبر سيجيت تقوم بتقديم الخدمات الإنسانية للمصريين والعرب العائدين إلى البلاد.



الهلال الاحمر المصري عند منطقة عبور ميديكا في بولندا



الهلال الأحمر المصري يقدم المساعدات للأوكرانيين الفارين إلى بولندا