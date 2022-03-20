شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تكشف موعد نهاية الموجة الباردة.. وتحذر من تخفيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه رغم بدء فصل الربيع، خلال الساعات المقبلة؛ لازالت درجات الحرارة منخفضة وستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه مع الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاعًا تدريجيًا لدرجات الحرارة، وغدًا يوجد نشاط رياح شمالية غربية مصحوبة بالأتربة وفرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى من الليلة، وتستمر غدًا.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار على مدار الأسبوع، ويشهد يومي الثلاثاء والأربعاء اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مطالبة المواطنين بعدم تخفيف الملابس لأن الطقس متقلب خلال هذه الفترة.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا البداية الرسمية لفصل الربيع، مؤكدة أنه يُفضل أن نتتظر عدم تخفيف الملابس حتى بعد عيد شم النسيم «بعد شم النسيم ستستقر درجات الحرارة يوم 25 أبريل»، مؤكدة أنه سيكون هناك أيام دافئة؛ لكن سيظل الطقس في حالة عدم استقرار.