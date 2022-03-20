شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية لذوي الهمم: لدى 3 أبناء 2 منهم ورثوا إعاقة والدهم وأخدمهم..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 بث مباشر جديد من مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، التقى فيه بالأم المثالية الاولى علي مستوى الجمهورية لذوي الهمم، والتي حصلت على مؤهل عالي وعملت على تربية 3 أبناء وزوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

التقى ”الخليج 365” انتصار سالم علي مشرف، الأم المثالية لذوي الهمم بمحافظة الغربية، وقالت إنها تبلغ من العمر 55 سنة، وحاصلة علي بكالوريوس علوم وتربية وتعمل مدرسة أولي رياضيات ومتزوجه من 34 سنة.

واضافت أن لديها ثلاثة أبناء ذكور، تزوجت من أحد ذوي الهمم إعاقة حركية ولم تدخر جهدا لمساعدته في كل شي، وورث الابن الأكبر الإعاقة الحركية عن والده وتم إجراء عدة عمليات جراحية بالركبه ، وكانت الداعم له في جميع مراحل حياته واهتمت بتعليمه حتي تخرج من كلية الهندسة، بعدها أصيب بكسر في عنق الحوض، ما اضطره لتركيب مفصل صناعي وعدة عمليات جراحية.

وأوضحت أن الابن الآخر الثاني ورث أيضا نفس الإعاقة عن والده، وتم عمل عمليتين بالركبة، مشيره إلى أنها كانت تعمل علي خدمتهم طوال تلك السنوات.