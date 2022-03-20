شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لدينا مخزون استراتيجى من السكر والزيت والفول يكفى لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن توجيهات القيادة السياسية حريصة على توفير كل السلع الاستراتيجية منذ فترة طويلة، وزيادة المخزون الاستراتيجي والتوسع في المناطق اللوجستية وإقامة أكثر من 500 مخزن تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، في الوجهين البحري والقبلي، لتوفير أي سلعة تشهد نقصا بالدولة.

أضاف عبد المنعم خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية بها اكتفاء ذاتي من بعض السلع مثل السكر حيث أصبح السكر يكفي مصر لمدة 8 أشهر ونصف، والزيت المعبأ والخاص بالتموين لمدة 7 أشهر ونصف، وزيت خام يكفي لأكثر من عام، ومخزون الفول يكفي لأكثر من 9 أشهر، واتخذت الدولة قرارات حاسمة بوقف تصدير الفول بأنواعه والزيت لتأمين احتياجات المواطن المصري.

وتابع أن السلع متوفرة وفي أمان، ولعل جائحة كورونا شهدت توافر كل السلع مسبقا بسبب الجهود المصرية لتوفير وتأمين السلع رغم التكالب عليها، مردفا: "المعارض توفر السلع بأسعار مخفضة بشكل كبير".

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن أكثر من 60 تاجرا تم حبسهم، لبيعهم بأكثر من التسعيرة المحددة للسلع، ولاحتكار السلع أو عدم فتح المخازن، وتم تطبيق العقوبات بالفعل، حيث قضي بالحبس على تجار بعامين و5 سنوات حسب الحالة والقانون، وهناك غرامات تصل من مليون إلى 2 مليون جنيه.