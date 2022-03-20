شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض "أهلا رمضان" بحى غرب مدينة شبرا الخيمة بحضور عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية وقيادات الغرفة التجارية بالقليوبية.

ويشارك في المعرض عدد من كبرى الشركات وكبار موردي ومنتجي الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين .

وتفقد الوزير والمحافظ، أجنحة المعرض، مشيدا بتنظيم المعرض واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وكذا انخفاض الأسعار، مؤكدا أن الدولة تهدف من إنشاء تلك المعارض إلى توفير كل السلع للمواطن بأسعار تنافسية وخاصة ما يحتاجه شهر رمضان المبارك .

وأكد الوزير، أن معدل التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح ما بين 20 الى 30 % بالقياس لأسعار السوق، لافتا إلى أنه تتم إتاحة كل السلع الأساسية للمواطنين في معارض أهلا رمضان مثل المكرونة والدقيق والزيوت والسكر والأرز والبقوليات بالإضافة إلى اللحوم والدواجن ومساحيق المنظفات.

وأكد الوزير، أنه تم توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة والغرفة التجارية بتكثيف الرقابة على المعارض في كافة المحافظات إضافة إلى متابعة الأسواق والمحال لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.

وعقد محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آليات تنفيذ معارض "أهلا رمضان" لمواجهة إرتفاع الأسعار ولإتاحة كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين لرفع العبء عنهم.

وأكد "الهجان"، أن المحافظة على استعداد تام للتعامل مع كبار تجار الجملة وأًصحاب السلاسل التجارية والهايبر ماركت لفتح منافذ تسويقية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تزود بكافة الاحتياجات من السلع والمواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة للمواطنين تصدياً لارتفاع أسعار بعض السلع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأشاد المحافظ، بتعاون كبار تجار الجملة مع المحافظة وحسهم الوطني والوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية من حجب ومنع السلع من الأسواق، مؤكداً أن المحافظة قامت بوضع خطة للتصدي لظاهرة إرتفاع الأسعار واستغلال المواطنين بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.