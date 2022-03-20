شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تعلن حصول 31.5 مليون مواطن على جرعتين من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تأكيد وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بلغ 31 مليونًا و 551 ألفًا و587 من المحصنين بالكامل بجرعتي اللقاح حتى الآن.
صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأحد
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يستعرض تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت ارتفاعًا وصل إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021.
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بلغ 31 مليونًا و 551 ألفًا و587 من المحصنين بالكامل بجرعتي اللقاح حتى الآن.
تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى تعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية اليوم لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-3.
قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية حددت التعرف على بدايات الشهور القمرية بظهور هلالها بعد غروب الشمس تكليف لازم؛ لأنه يرتبط به إيقاع جملة من العبادات فى وقتها المقدر لها شرعًا، كالصوم، والإفطار، والزكاة، والحَج، والعدة وغيرها، فكان ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، والقاعدة تقول أن: «ما لا يَتِم الواجِب إلا بِهِ فهو واجِب».
تفتتح وزارة الأوقاف 58 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 53 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى الآن 771 مسجدًا، منها 656 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 115 مسجدًا صيانة وترميمًا.
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 114 لسنة 2022 بتعيين السيدة إيناس عصمت عبد الحميد عز- عضوًا بمجلس الشيوخ فى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم السيد إبراهيم حسن حجازى على.
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يتمنى موسما مزدهرا للمسلسلات الرمضانية التي تحقق أقصى درجات المتعة والمشاهدة في الشهر الكريم، مشددا على ضرورة الالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ سنتين، والمنشور في الجريدة الرسمية من منطلق مسئولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية .
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى.
تأجيل ثانى جلسات محاكمة محمد الأمين بتهمة الاتجار فى البشر لـ 23 مارس
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين، بتهمة الاتجار في البشر، لجلسة 23 مارس.
تشييع جنازة زكى فطين عبد الوهاب من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب