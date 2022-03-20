أخبار مصر.. الصحة تعلن حصول 31.5 مليون مواطن على جرعتين من لقاح كورونا

تفتتح وزارة الأوقاف 58 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 53 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى الآن 771 مسجدًا، منها 656 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 115 مسجدًا صيانة وترميمًا.

قرار جمهورى بتعيين سيدة عضوا بمجلس الشيوخ خلفا للراحل إبراهيم حجازى نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 114 لسنة 2022 بتعيين السيدة إيناس عصمت عبد الحميد عز- عضوًا بمجلس الشيوخ فى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم السيد إبراهيم حسن حجازى على.

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يتمنى موسما مزدهرا للمسلسلات الرمضانية التي تحقق أقصى درجات المتعة والمشاهدة في الشهر الكريم، مشددا على ضرورة الالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ سنتين، والمنشور في الجريدة الرسمية من منطلق مسئولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية . المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يضع ضوابط مشددة للمسلسلات الرمضانية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 1: 2 درجة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات. لا تخففوا الملابس.. الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة يبدأ الثلاثاء المقبل