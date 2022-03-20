القبض على مرتكب حادث دهس المارة بشارع العشرين بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 72 ساعة، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس القبض عى قائد سيارة دهس عددًا من المارة بشارع العشرين بمنطقة فيصل.

وحدة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" تظهر خلاله إحدى السيارات تسير بسرعة زائدة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.

تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة المشار إليها، وعدم ورود ثمة إخطارات من المستشفيات نطاق الواقعة عن مصابين نتيجة الحادث.

أمكن الاستدلال على 3 مصابين جراء الحادث، وجارى الاستعلام عن حالتهم الصحية وسؤالهم.

أسفرت جهود أجهزة البحث عن تحديد السيارة المشار إليها ملك أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة "مرتكب الواقعة، وتم ضبطه عقب تقنين الإجراءات.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.