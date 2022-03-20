تزامنًا مع تنفيذ كوبري "سجا مول 2".. المرور تعين خدمات مرورية لتسيير حركة السير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بكوبري المشاة الخاص بمشروع "سجا مول 2" في الاتجاه القادم من مناطق "القاهرة الجديدة ويتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من الأحد 20 مارس، امتداد رمسيس ويتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من الجمعة 25 مارس" وذلك خلال مدة زمنية (5 ليالي- ليلاً فقط) بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

ويستلزم الأمر غلق كلي لمحور المشير الغربي "أبوزيد خضر" في الاتجاهين، وتنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

- الاتجاه القادم من مناطق امتداد رمسيس اتجاه مناطق القاهرة الجديدة يسلك مسطح كوبري أبوزيد خضر، فيميناً شارع مدينة مبارك، فالدوران والعودة فيميناً محور الشهيد، واستكمال السير اتجاه مناطق القاهرة الجديدة.

- الاتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة يسلك يميناً مسطح كوبري الوفاء والأمل تجاه شارع الوفاء والأمل "امتداد شارع حسن الشريف" فمناطق مدينة نصر.

- الاتجاه القادم من شارع الوفاء والأمل يسلك يساراً نفق الوفاء والأمل اتجاه محور المشير فمناطق محمد علي فهمي.

- الاتجاه القدم من محور الشهيد استكمال السير بمحور الشهيد، واستخدام مطالع ومنازل كوبري الواحة اتجاه مناطق مدينة نصر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.