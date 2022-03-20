النائب العام يأمر بإعادة التحقيق في واقعة وفاة سيدة داخل "غسالة ملابس" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام، بإعادة التحقيق في واقعة وفاة سيدة داخل غسالة ملابس بكفر الشيخ.

وأصدرت النيابة العامة في بيان اليوم الأحد، قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في واقعة وفاة سيدة غرقًا داخل غسالة ملابس بمسكنها بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستكمال التحقيقات فيها.

والنائب العام قد وجَّه مكتبه الفني بفحص القضية في ضوء التظلم المقدم فيها، والذي انتهى إلى إعادة التحقيق فيها واتخاذ عدة إجراءات بها لبيان حقيقة ما أورده المتظلم بطلبه، والتأكد إذا كان ما نعاه قد يُغيِّر وجه الرأي في الدعوى أم يؤكد تصرف النيابة العامة السابق بها.