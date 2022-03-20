الحاصلة على المركز الثاني في الأمهات المثاليات: "فرحة جاتلي بعد تعب ونفسي أحج"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

علقت "سميرة أحمد حسان هاشم" 66 عاما، الحاصلة على المركز الثاني في قائمة الأمهات المثاليات في مصر لعام 2022.

وقالت سميرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365: "أنا من الصبح بعيط من الفرح، عندي شعور بالفرحة مالوش مثيل، بعد حزن وزعل كبير جاتلي الفرحة".

تابعت: "أنا حاليًا في إسكندرية بزور أخويا المريض"، مضيفة: "نفسي في رحلة حج أو عمرة".

وحصلت "سميرة" من محافظة سوهاج، على المركز الثاني في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وهي أرملة منذ 6 سنوات، وحاصلة على مؤهل "معهد فوق متوسط"، وهي حاليًا على المعاش وكانت تعمل موظفة في وزارة التربية والتعليم.

نشأت الأم المثالية في بيت متواضع وكانت متفوقة في دراستها إلى أن وصلت للمرحلة الثانوية "علمي علوم" وقبل الوصول إلى تلك المرحلة مرّت أسرتها بظروف قاسية، عندما فقد أحد أشقائها لأحد عينيه، وخيم الحزن على أسرة الأم وأرغمت على الخروج من المدرسة رغم تفوقها وبعد 9 سنوات أتيحت لها الفرصة لمواصلة دراستها وجاهدت والتحقت للعمل كمشرفة في دار حضانة لكي تحصل على مصروفات استكمال دراستها وكانت خلال 14 سنة المشرفة المثالية.

وفي هذه الأثناء تزوجت من زوج يعاني من مرض نفسي كانت تعامله معاملة خاصة، رغم انشغالها في بيتها وفي وظيفتها في الحضانة وتربية أبنائها.

وجاء التعيين للأم في التربية والتعليم بعد أن نجحت في المعهد الفني وبعدها أصيبت بانزلاق غضروفي نتيجة ضغط العمل في منزلها "بيت العائلة" وقيامها بواجباتها المنزلية وتربية أبنائها واحتاجت لتدخل جراحي ورفضت خوفًا من إصابتها بعجز كامل.

ظلت الأم تعاني فترة طويلة ولكنها لم تستسلم للمرض ووازنت بين البيت وعملها في المنزل والوظيفة ومساعدة أهل زوجها، بالإضافة إلى أنها كانت ترافق زوجها للعلاج حيث عانى من "انفصام ذهني نشط"، رغم ذلك لم تشعر الأم أبنائها بما يعاني به والدهم ولم تعرفهم إلا بعد أن كبروا وفهموا.

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