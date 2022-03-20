المترو يكشف أسباب العطل بالخط الأول.. والإذاعة الداخلية: "الدمرداش أخر محطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، سقوط لوح معدني من كوبري السيارات بمنطقة الحلمية، ما أدى إلى قطع الشبكة الهوائية لمترو الأنفاق وفصل التيار الكهربي المغذي للخط النازل باتجاه المرج الجديدة بالخط الأول للمترو.

وأضافت شركة المترو في بيان مساء الأحد، إنه تم الدفع الفوري بفرق الطوارئ لإصلاح العطل وانتظام الخدمة.

وأشارت شركة المترو إلى أنه يتم تسيير حركة القطارات في الاتجاه النازل من حلوان إلى سراي القبة ومن المطرية إلى المرج الجديدة، وجاري تسيير القطارات في المسافة من سراي القبة إلى المطرية بشكل مفرد تبادلي على الخط الطالع بإتجاه حلوان لحين إصلاح العطل

واعتذرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لجمهور الركاب عن هذا العطل المفاجئ بالخط الأول والناتج عن أسباب خارج عن إرادتها، وأعلنت الإذاعة الداخلية للمترو أن آخر قطارات الخط محطة الدمرداش.