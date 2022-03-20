شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية على مستوى الجمهورية: عملت بالأجر اليومى فى الحقول الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت وحيدة الديدامونى إبراهيم، 58 عاما، من محافظة الشرقية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022، وتعمل «وحيدة» محاسب فى مديرية التربية والتعليم، وتوفى زوجها بعد الزواج بـ9 سنوات، وكان موظفا بمديرية الزراعة تاركا لها 3 أبناء فى عمر «عامان، و5 سنوات و7 سنوات»، ومعاش ضئيل جدا لا يتعدى 110 جنيهات فقط لا غير.

عملت الأم المثالية بالأجر اليومى فى الحقول الزراعية، وفى مشروع التشجير بأجر 40 جنيها فى الشهر، كما عملت أيضا فى تحفيظ الأطفال القران الكريم مقابل جنيهان عن كل طفل، وعلى الرغم من كل هذه التحديات والصعوبات التى واجهتها إلا أنها اهتمت بتعليم أبنائها حتى تخرجوا جميعا وحصلوا على مؤهلات عليا وتزوجوا بمنزل الأم.

ولم ينته مشوارها عند هذه المرحلة، لكنها أصرت على السعى واهتمت بأن تحصل على مؤهل علمى ليرفع من مكانتها بالعمل، فاجتهدت حتى حصلت على بكالوريوس التجارة عام 2011.

وحصل أبناؤها على درجة التفوق فى المؤهلات العليا، الابن الأول بكالوريوس تجارة، الابنة الثانية بكالوريوس طب وجراحة والابنة الثالثة بكالوريوس تربية ماجستير.

وقدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التى رأت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبى.