شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية": انعقاد اللجنة الفنية للمشاورات السياسية بين مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد اجتماع كبار المسئولين للجنة الفنية للمشاورات السياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية حول الموضوعات الإقليمية، الأحد، حيث ترأس الجانب المصري السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، بينما ترأس الجانب السعودي السفير الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، مساعد وزير الدولة السعودي للشئون الأفريقية.

وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف بشأنها، بالإضافة إلى بحث سُبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين.