شكرا لقرائتكم خبر عن وحيدة الديداموني الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية، وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجمهورية وحيدة الديداموني إبراهيم مصطفي من محافظة الشرقية، وفازت سميرة أحمد حسان هاشم بالمركز الثاني من محافظة سوهاج، وجاءت إقبال فايز لبيب درياس في المركز الثالث من محافظة قنا.

وتضمنت شروط اختيار الأم المثالية لهذا العام ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة علي الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء علي ثلاثة أبناء فقط واستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان وبحد أقصي 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثني الابن المعاق ذهنيًا وغير القابل للتعلم.