شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت صالحة مرعي من محافظة القاهرة على لقلب الأم المثالية البديلة على مستوى الجمهورية، وهى أرملة منذ 3 سنوات حاصلة على مؤهل متوسط قصة كفاح تستحق التقدير، حيث توفت أختها بمرض سرطان بالدم وتركت طفلين ابنة في عمر 9 سنوات وابن في عمر 8 سنوات .

اهتمت الأم برعاية أبناء أختها المتوفية، وواقفت على عرض زوج أختها بالزواج، خوفا على أبناء أختها وقامت بتربيتهم ورعايتهم رعاية جيدة، واهتمت بتعليمهم وتنشتهم تنشنة صالحة.

وزقها الله بإبنه لتكون أخت لأبناء أختها ولكن شاء القدر أن تكون من ذوي الهمم، بعد فترة من الزواج مرض الزوج بالقدم السكري مما أدي إلي ضعف البصر عدم قدرته علي العمل واستمر المرض معه حوالي 10 سنوات مما أدي إلى بتر القدم اليسرى وجزء من القدم اليمني وظلت ترعاه حتي توفاه الله، واكرمها الله وتخرج أبناء أختها من الجامعة وحصلوا علي مؤهلات عليا.

حاليا الابنة الصغرى طالبة بكلية الحقوق ولم تتخرج بعد إلي جائب حصولها علي اكتر من ميدالية ذهبية وفضية علي متوي الجمهورية لرفع الأثقال .

كما أنها أيضا تميزت في كتابة الشعر وحصلت علي ألقاب مثل شاعرة النيل وسفيرة الشعر العربي ومازال عطائها مستمر نحو أسرتها.

حصل أبنائها علي مراكز علمية متقدمة

الابنة الأولى معهد فوق متوسط " ابنة الأخت المتوفاة"

الابن الثاني/ بكالوريوس

حاسب آلي

"ابن الأخت المتوفاة"

الابنة الثالثة، كلية حقوق

" من ذوي الهمم "

وقدمت الدكتورة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات ، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية ، التي رأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.