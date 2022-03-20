شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات ، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التي تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي.

وأكدت القباج، أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 بلغ 775 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 400 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، والتي جاءت كالتالي، ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء علي ثلاثة أبناء مع استثناء المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان بحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.

وأما عن الأم الكافلة لأحد الأطفال "كريمي النسب، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل علي مؤهل جامعي ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل علي مؤهل جامعي وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة علي مؤهل عالي وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفئات المُكرمة لهذا العام تشمل الأم المثالية والأم البديلة والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات أبناء مصر الأولى بالرعاية والأم المتميزة في سوق العمل، بالإضافة إلي أم شهيد من القوات المسلحة وأم شهيد من الشرطة، فضلًا عن أم متطوعة مشروع قومي هام مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام، وكذلك رائدة ريفية متميزة.