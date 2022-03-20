شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تسيير الرحلات المباشرة بين مدينة شرم الشيخ والعاصمة الأذربيجانية باكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في باكو بأنه قد تقرر استئناف تسيير الرحلات المباشرة بين العاصمة الأذربيجانية باكو وشرم الشيخ اعتبارًا من يوم 18 مارس 2022، وذلك بواقع رحلة أسبوعية واحدة.

ويعد استئناف خط الطيران المباشر بين باكو وشرم الشيخ خطوة هامة في سبيل دفع حركة السياحة الوافدة من أذربيجان إلى المدن السياحية المصرية، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين مصر وأذربيجان، والتي شهدت طفرة خلال الأشهر القليلة الماضية انعكست في عقد سلسلة من الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلديّن، كان أخرها زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لباکو أواخر فبراير 2022 لرئاسة الوفد المصري المشارك في الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني.