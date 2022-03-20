شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الناتو: الحلف سيزيد من دعمه لأوكرانيا عسكريا وإنسانيا واقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، إن الحلف سيزيد من دعمه لأوكرانيا عسكريا وإنسانيا واقتصاديا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، احتدم الجدل حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة تسهيل نقل الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا في الكابيتول هيل ، حيث يضغط عدد متزايد من المشرعين على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتلبية طلب كييف بمزيد من القوة الجوية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وحث آخرون على ضبط النفس ويخشون أن تكون الخطوة خطأ فادحًا.

واعتبرت الصحيفة أن النقاش تجاوز الانقسامات الحزبية الروتينية فى واشنطن ، مما جعل البيت الأبيض يواجه ليس فقط الجمهوريين ، ولكن أيضًا بعض أقرب حلفاء الديمقراطيين للرئيس بايدن. كما أنه يسلط الضوء على الإحباط المتزايد بين المشرعين من كلا الحزبين ، الذين يشاهدون التدخل العسكرى لروسيا يتكشف مع شعور متزايد بالعجز.