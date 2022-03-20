شكرا لقرائتكم خبر عن سهير عبد السلام الأم المثالية عن محافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت سهير عبد السلام على، على الأم المثالية عن محافظة المنوفية في مسابقة الأم المثالية، وهي أرملة منذ 32 عاما تبلغ من العمر 60 عاما حاصلة على بكالوريوس الهندسة وحاليا على المعاش.

تزوجت ورزقها الله 3 أبناء وعاشت حياة بسيطة هادئة، ولكن شاءت الأقدار بعد 6 سنوات من الزواج أن يتوفى الزوج، تاركا لها ثلاثة أبناء في عمر 3 سنوات، وستان ، و5 شهور ، ومعاش استثنائي شهري قدره 50 جنيها.

عملت الأم في البداية مدرسة بإحدى المدارس الخاصة ثم مهندسة بإدارة عامة بإحدى الحامعات، واهتمت بتربية ورعاية وتعليم أبنائها والتحقوا بالمدارس وتفوقوا جميعا.

استطاعت الأم بفضل الله ثم بمساعدتها لأبنائها أن يتفوقوا في التعليم حتى حصلوا على مؤهلاتهم العلمية وتزوجوا جميعا، ومازال عطاؤها مستمرا نحو أبنائها وحصل أبناؤها على مراكز علمية متقدمة ، الابن الأول بكالوريوس علوم ، الابنة الثانية بكالوريوس هندسة الابنة الثالثة بكالوريوس علوم.

وقدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات ، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية ، التي رأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.