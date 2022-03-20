بثينة عبدالسميع أم مثالية من ذوى الهمم الأولى على مستوى الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - حصلت بثينة محمد عبد السميع، من محافظة الشرقية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، للقب الأم المثالية لذوى الهمم، تبلغ من العمر 70 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق، أرملة منذ 6 سنوات وهى قصة كفاح عظيمة تستحق التقدير والاهتمام.

أصيبت " بثينة " بالحمى الشوكية وهى فى عمر 11 عاما، تسببت فى فقدها للبصر وبالرغم من ذلك حصلت على ليسانس الحقوق.

كان الزوج يعمل مهندسا وتزوجت وهى فى حالتها وأنجبت منه طفلين بعدها تزوج الزوج عليها بحجة مساعدتها فى أعمال المنزل حيث سكنوا جميعا مع بعضهم.

بدأت الزوجة الثانية فى إحداث مشاكل حتى تنفرد بالزوج والمسكن لوحدها، وبالفعل قام الزوج بنقلها إلى منزل عائلته فى حى شعبى وكانت حاملا فى الابنة الثالثة.

لم تستطيع الجلوس فى منزل عائلة زوجها وخافت على أبنائها من اكتساب سلوكيات سيئة، حيث إنها من عائلة ميسورة وبالفعل ساعدها أهلها للانتقال لمنزل خاص بها.

قامت الأم بتربية وتنشئة أبنائها بمفردها وبمساعدة عائلتها حيث لم يهتم الزوج بالسؤال عنهم او بالصرف عليهم.

ساعدت الأم أبنائها فى دراستهم من خلال السمع حتى حصلوا جميعا على مؤهلاتهم العلمية، وهى الآن مقيمة مع ابنها الأكبر حيث رفض تركها بمفردها.

وقدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التى رأت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبى.