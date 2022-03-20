شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية .. سميرة أحمد تفوز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت سميرة أحمد هاشم من محافظة سوهاج، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأم المثالية، تبلغ من العمر 66 عاما، حاصلة على مؤهل "معهد فوق متوسط، حاليا على المعاش وكانت تعمل موظفة بالتربية والتعليم، وهى أرملة منذ 6 سنوات، نشأت فى بيت متواضع وكانت متفوقة فى دراستها إلى أن وصلت للصف الثالث الثانوى العام " قسم علمى " وقبل الوصول إلى تلك المرحلة مرت أسرتها بظروف قاسية بفقد أخ من أخواتها لأحد عينيه، خيم الحزن على أسرة الأم وأرغمت على الخروج من المدرسة رغم تفوقها وبعد 9 سنوات أتيحت لها الفرصة أن تواصل دراستها وجاهدت والتحقت للعمل كمشرفة بدور الحضانات لكى تحصل على المصاريف لاستكمال دراستها وكانت خلال 14 سنة المشرفة المثالية .

وفى هذه الأثناء تزوجت الأم من زوج يعانى من مرض نفسى كانت تعامله معاملة خاصة، رغم انشغالها فى بيتها وفى وظيفتها فى الحضانة وتربية أبنائها .

وجاء التعيين للأم فى التربية والتعليم بعد أن نجحت فى المعهد الفنى وبعدها أصيبت بإئزلاق غضروفى نتيجة ضغط العمل فى منزلها " بيت العائلة " وقيامها بواجباتها المنزلية وتربية أبنائها واحتاجت لتدخل جراحى ورفضت لعدم حدوث عجز كامل .

ظلت الأم تعانى فترة طويلة ولكنها لم تستسلم للمرض وإستطاعت أن توازن بين البيت وعملها فى المنزل والوظيفة ومساعدة أهل زوجها .

كانت ترافق زوجها للعلاج حيث عان من " انفصام ذهنى نشط " ،رغم ذلك لم تشعر الأم أبنائها بما يعانى به والدهما ولم تعرفهم إلا بعد أن كبروا وفهموا ذلك من معاملته لهم وقسوته عليهم .

واستمرت المعاناة وأصيبت الأم باستئصال المرارة وعانت كثيرا بعدها من كثرة المصاريف وإهانة أهل زوجها بمرضها كثيرا، وصمدت لسنوات طويلة حتى أكملت تعليم أبنائها وحصلوا على مراكز علمية متقدمة، الابنة الأولى بكالوريوس علوم وتربية "معلم علوم "، الابنة الثانية بكالوريوس تربية رياضية "معلمة.

وقدمت الدكتورة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التى رأت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.