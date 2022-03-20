شكرا لقرائتكم خبر عن "أميمة يوسف" تحصل على الأم المثالية المتطوعة فى مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت أميمية يوسف عيد، على الأم المثالية المتطوعة فى «حياة كريمة»، حيث تزوجت لمدة عام واحد فقط وطلقت وأنجبت ابنها الوحيد، استلمت قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة بمشروع مبارك القومي لشباب الخريجين ،وكرست حياتها لزراعة هذه الأرض ، وحصلت على عدة جوائز في إنتاج العنب ،والفول السوداني .

عملت أميمية يوسف، التى تبلغ من العمر 59 عاما، في مشروع التنمية الريفية وفتح فصول لمحو الأمية، وعندما تم إدراج اسم قريتها فى مبادرة «حياة كريمة»، وقامت بعمل أبحاث للأسر التي تحتاج لعمل أسقف بالقرية وتوفير أماكن للعمال والمهندسين والمساعدة في تنظيم القوافل الطبية، كما تم العمل على تجميع السيدات للحصول على دورات تدريبية في مجالات عديدة ، والعمل على المساعدات الاجتماعية لذوي الهمم .

وأوضحت وزارة التضامن أنه تم استحداث أم متطوعة مشروع قومي هام مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام، وكذلك رائدة ريفية متميزة.

وقدمت الدكتورة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات ، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية ، التي رأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.