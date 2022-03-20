شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية يعقد آخر مرحلة لاختيار بعثة الأزهر لإحياء ليالى رمضان بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم الأحد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لشهر رمضان المبارك لدول العالم لهذا العام، وذلك بمقر مركز قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، كمرحلة أخيرة لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك؛ وبمشاركة أساتذة جامعة الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن المقابلات الشخصية التي عقدت اليوم هي المرحلة الأخيرة لتحديد المستويات الأفضل بين المتقدمين للمسابقة، والتي جاءت بعد مرحلتين مهمتين هما: الاختبارات التحريرية، والاختبارات الشفوية وما شهدته المراحل السابقة من تدقيق في الاختيار؛ حيث يجري نظام الاختبارات كله بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى مختلف دول العالم.

أضاف عيّاد أن المقابلات الشخصية ركّزت على السمات الشخصية والعامة للمتقدمين، ومدى توافر المهارات اللازمة لأداء رسالة الأزهر الشريف على أكمل وجه بما يحقق الهدف من هذه البعثات، ويلبي احتياجات الجمهور في دول العالم المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.