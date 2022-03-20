شكرا لقرائتكم خبر عن دراما ممتعة تصون الهوية وتعزز القيم.. ضوابط "الأعلى للإعلام" لمسلسلات رمضان (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يتمنى موسما مزدهرا للمسلسلات الرمضانية التي تحقق أقصى درجات المتعة والمشاهدة في الشهر الكريم، مشددا على ضرورة الالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ سنتين، والمنشور في الجريدة الرسمية من منطلق مسئولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية.

وأضاف المجلس أنه تم وضع معايير الأعمال الدرامية والإعلانات التي يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها على محطات الإذاعة نوضح أبرزها في الانفوجراف التالى: