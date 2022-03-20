شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: ميكنة المستشفيات الجامعية ستجعل لكل مواطن ملفا صحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون بين وزارة التعليم العالى والاتصالات بدأت خطواته تتسارع وتتسع آفاقه وتتنوع المشروعات التى نتعاون فيها معا لتقديم المزيد من التطور لبناء مجتمع رقمى متكامل.

واضاف الدكتور عمرو طلعت خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى قبل شهور قليلة انتهينا من المرحلة الأولى للامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى بكل الجامعات الحكومية ضمن مشروعات التعاون ونعمل الآن على بدء المرحلة الثانية من هذا المشروع.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لإعلان تطبيق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية، أن تتعاون وزارتى التعليم العالى والاتصالات فى إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية التى تقيمها وزارة الاتصالات داخل الحرم الجامعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وقبل شهور قليلة تم افتتاح جامعة مصر المعلوماتية أبوابها وكان من أهم خطى التعاون الوثيق المنتج والفعال بين الوزارتين.

واستطرد وزير الاتصالات، أن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية له مذاق خاص لتعظيم التعاون المثمر موضحا أن المشروعات فى مجال الميكنة وتكنولوجيا المعلومات يقاس قيمتها من خلال المواطن وانعكاسها على المواطن، مؤكدا أن عدد الذين يستفيدون من هذا المشروع كل مصر وكل من يتلقى رعاية صحية لأنه يهدف إلى أتممة الرعاية الصحية بحيث يستطيع المواطن أن يتلقى الرعاية الصحية من كافة المستشفيات الجامعية وكذلك المشروع يخطط له أن يرتبط مع مشروع التأمين الصحى الذى تقيمه وزارة الاتصالات مع وزارة الصحة بحيث يكون المواطن المصرى ملف صحى واحد بحيث يستطيع أن يتلقى الخدمة الصحية من أى منفذ قريب منه أو يحيله الطبيب المعالج له.

وأكد أن هذا الأمر يساهم فى ترشيد النفقات ويساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وترشيد التكلفة من خلال الملف الرقمى له لأن كل المنافذ التى تتبع الصحة أو المستشفيات الجامعية ويحقق تكامل، وايضا المشروع يمتد افاقة ليشمل عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بكافة أنشطة الإدارة المشتريات وتوزيع الأطباء على المستشفيات والربط بين اقسام المستشفيات وكذلك المشروع بشكل أيضا مجموعة من التقارير والإحصاءات التى تسهم فى عملية البحث العلمى وتسهل على الباحثين الحصول على البيانات التى تستلزمها أبحاثهم العلمية من مسارات الأمراض العدوى وانماطها مع الحفاظ الكامل على خصوصية المواطنين.