شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تفتتح أعمال إنشاء بحيرتين بأحد الأودية النشطة فى طابا لحمايتها من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء علاء أبودنيا مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، أعمال إنشاء بحيرتين بأحد أهم الأودية النشطة بمدينة طابا ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ منظومة حماية المدينة من أخطار السيول.

ومن المقرر أن تشهد المحافظة افتتاح عدد من مشروعات الحماية في القريب العاجل لحماية مدن أبو زنيمة وأبو رديس بعدد من الأودية النشطة مثل أودية غرندل ووردان وبعبع، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري.

جدير بالذكر، أن محافظة جنوب سيناء تعد أحد أهم المحافظات التي وضعتها الوزارة علي خارطة أعمال الحماية من أخطار السيول انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية للمحافظة وما تشهده من عواصف مطرية تهدد الأرواح والممتلكات، حيث تم تنفيذ ما يزيد على الـ 450 منشأ حماية تتنوع ما بين بحيرات صناعية وسدود تخزينية واعاقة وقنوات صناعية وبرابخ ومعابر أيرلندية.