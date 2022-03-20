شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وزيرة البيئة فى حفل جوائز المرأة العربية لأبرز الشخصيات المؤثرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة على أهمية دور المرأة العربية فى الحفاظ على البيئة مشيرة أن مسئوليات المرأة والتحديات التى تواجهها لا يمكن اجتيازها إلا بالمثابرة والإصرارا على تخطيها، ووجود المرأة من خلال المناصب السياسية والقيادية فى مصر يضع على عاتقها شعور أكبر بالمسئولية لديها ويعطي مثال للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال تكريم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إطار تكريم أبرز الشخصيات والنماذج المتميزة لدورهم المتميز والمؤثر فى مجال التنمية المجتمعية وذلك خلال حفل جوائز "المرأة العربية" فى نسخته الرابعة والذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعة.
وتابعت وزيرة البيئة أن على الأجيال القادمة من الفتيات البعد عن النمطية وخلق حالة من الابتكار والابداع وأخذ تلك النماذج المشرفة كقدوة لها لدفعها للعمل على تحدى الصعاب والوصول للمكانة التى تحلم بها.