وزارة الرى تعلن إزالة 26 قرار إزالة بمسطح 13730 مترا مربعا

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بأسيوط حملة لإزالة التعديات المقامة على النهر تم خلالها تنفيذ 26 قرار إزالة بمسطح 13730 م2 عبارة عن 24 قرار إزالة ردم بأتربة بمسطح 13690 م2 و 2 مبانى أسوار بالبلوك الأبيض والأسمنت بمسطح 40 م2 بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كم طولى، وأيضًا لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزلالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث أشار التقرير إلى أنه تم إزالة ما يزيد عن 43 ألف حالة تعدٍ بمساحة حوالى 6.30 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.