شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إجراء المقابلات لـ250 متقدما لاختيار 58 رئيس حى ومدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عملها لليوم الثانى على التوالى لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية، للعمل ضمن منظومة القيادات والتى تشمل 58 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم خلال يومين الإنتهاء من اجراء مقابلات شخصية لحوالى 250 متقدما من إجمالى 980 تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط، وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المتقدمين الذين ستجرى المقابلات الشخصية لهم سيتم عقب ذلك إجراء المقابلات عدداً من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية فى خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضاً فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى الإدارة المحلية فى حال اختيارهم والتى تقدموا بها.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضى عن مسابقة طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقى طلبات التعيين من الراغبين فى شغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.