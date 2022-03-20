شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى ليلونجوى يُسلم شحنة مساعدات إلى وزيرة الصحة المالاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير محمد الشريف، سفير جمهورية مصر العربية فى ليلونجوى، بتسليم شحنة مساعدات موجهة إلى مالاوى لمواجهة آثار إعصار "آنا"، بحضور وزيرة الصحة المالاوية "خومبيزى تشيبوندا"، ونائب رئيس إدارة مكافحة الكوارث، وعدد من المسئولين المالاويين وممثلى وسائل الإعلام المرئية والصحف المحلية.

هذا، وتم تنظيم احتفالية التسليم فى مطار "كاموزو" الدولى حيث ألقى السفير المصرى كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين مصر ومالاوى حكومة وشعبًا، والعلاقات الأخوية التى تجمع الرئيسين المصرى والمالاوي؛ فى حين أعربت وزيرة الصحة المالاوية عن امتنانها للمساعدات المقدمة والمتضمنة أدوية ومستلزمات طبية، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول التى سارعت بتقديم المساعدات لبلادها بعد الإعصار.

كما أشادت الوزيرة كذلك فى كلمتها بالدور الهام الذى تلعبه الدورات التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى بناء قدرات الكوادر الطبية المالاوية، والتى تنعكس بشكل جلى على أداء تلك الكوادر ومساهماتهم فى تطوير أساليب العمل فى المرافق الطبية التى يعملون بها، معربة عن تطلعها إلى المزيد من الدعم المصرى فى هذا المجال.