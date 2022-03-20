شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببروكسل يبحث ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبى على المستوى الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير د. بدر عبد العاطى بمدير عام الإدارة العامة لأفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى "ريتا لارانيخا" حيث تناول اللقاء متابعة سبل تنفيذ مخرجات القمة الأفريقية الأوروبية، اتصالًا بتنفيذ المشروعات الكبرى التى تضمنتها الحزم الاستثمارية التى تم الإعلان عنها خلال القمة، خاصة فى مجالات تعزيز الاستثمارات، وتصنيع اللقاحات، ومشروعات الربط، وذلك بما يساهم فى تحقيق النتائج الملموسة والمنفعة للجانبين الأوروبى والأفريقي.

تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى، ومنطقة الساحل، وكيفية تعزيز التنسيق والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى من أجل دعم تحقيق الأمن والاستقرار فى كافة دول المنطقة. كما تم خلال اللقاء تناول آفاق التعاون الثلاثى بين مصر والاتحاد الأفريقى الموجه للقارة الأفريقية فى مجالات التنمية والتدريب الفنى وحفظ السلام.

وقد أثنت المسئولة الأوروبية خلال اللقاء على الدور الهام الذى تضطلع به مصر فى القارة والتطلع لمزيد من توثيق التشاور بين الجانبين.

وفى ذات السياق، التقى د. بدر عبد العاطى بمدير عام الإدارة العامة للنقل بالمفوضية الأوروبية "هنريك هولولي"، حيث قام السفير المصرى بالتأكيد على طبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، واهتمامنا بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من تعزيز التعاون الثنائى، خاصة فى ضوء الزيارة الهامة التى قام بها الرئيس السيسى إلى بروكسل خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الماضى واجتماعه مع رئيسى المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية. كما تم تناول أهمية الإسراع فى تنفيذ مخرجات القمة الأفريقية - الأوروبية فى مجالات الربط البرى والبحرى والنهرى والكهربائى والسكك الحديدية فى القارة الأفريقية بما يسهم فى تعزيز التبادل التجارى والاقتصادى والتعاون الاستثمارى بين دول القارة الأفريقية وبين الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبي.

هذا، وأبرز سفير مصر فى بروكسل أن ملف النقل يأتى من بين أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى قيامنا بضخ استثمارات كبيرة لتوسيع الطرق والكبارى وتطوير خطوط السكك الحديدية، والتخطيط لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال العام المقبل، وتطلعنا لتعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى هذه القطاعات الهامة خاصة مع قرب إقرار وثيقة الأولويات بين الجانبين والتى تغطى الفترة من 2022 إلى 2027.

ومن جانبه، أثنى المسئول الأوروبى على الجهود التى تبذلها مصر لتطوير قطاع النقل، معربًا عن الاستعداد للتعاون مع مصر ودعمها فى مجال النقل البحرى، وتطوير السكك الحديدية، بالإضافة إلى التعويل على مصر لدعم مساعى الاتحاد الأوروبى لتعزيز التعاون على المستوى الإقليمى بين الاتحاد الأوروبى ودول جنوب البحر المتوسط.