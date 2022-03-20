شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأوكرانية: نتوقع وصول تعزيزات روسية استعدادا لمهاجمة العاصمة كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها تتوقع وصول تعزيزات روسية استعدادا لمهاجمة العاصمة كييف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الخامس والعشرون على التوالي، اليوم الأحد، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.