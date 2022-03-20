شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى: فشل التفاوض مع روسيا يعنى حربا عالمية ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى، إنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، متابعا: "إذا كان هناك فرصة 1% لإنهاء الحرب سنغتنمها"، وذلك وفق تصريحات له مع شبكة cnn.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "بدون مفاوضات لا يمكن إنهاء الحرب مع روسيا.. وفشل المفاوضات مع روسيا يعني "حربا عالمية ثالثة".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الخامس والعشرون على التوالي، اليوم الأحد، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.