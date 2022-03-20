شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الأوكرانية: روسيا ليست لديها قوات كافية للتقدم ميدانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة الأوكرانية، أن روسيا ليس لديها قوات كافية للتقدم ميدانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وكان الرئيس الأوكرانى، قد قال فى تصريح سابق، إن الكرملين يتسبب في كارثة إنسانية مع استمرار حصار المدن.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الخامس والعشرين على التوالي، اليوم الأحد، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.