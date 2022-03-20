السيطرة على حريق داخل شقة بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب داخل وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان بمساكن أبو الوفا.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة سكنية بالعقار رقم (90)، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.