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تسرب غاز داخل شقة بالهرم وتدخل عاجل من 4 جهات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية وسرعة تدخل الأجهزة المعنية سكان عقار بمنطقة الفلبيني هرم من كارثة محققة؛ إثر حدوث تسرب غاز.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتسري غاز داخل شقة بالعقار رقم ٤ شارع عبد العظيم.

على الفور انتقل مسؤولو الحماية المدنية يرافقهم طوارئ الغاز، وحي شمال الجيزة، تنسيقا مع شركة الكهرباء، وتم إصلاح الكسر، وإعادة ضخ الغاز إلى المنطقة مجددا.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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