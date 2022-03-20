تسرب غاز داخل شقة بالهرم وتدخل عاجل من 4 جهات

على الفور انتقل مسؤولو الحماية المدنية يرافقهم طوارئ الغاز، وحي شمال الجيزة، تنسيقا مع شركة الكهرباء، وتم إصلاح الكسر، وإعادة ضخ الغاز إلى المنطقة مجددا.

محمد يوسف

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