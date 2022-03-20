انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من دورة "التميز في خدمة العملاء" للعاملين بالكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

انطلقت النسخة الرابعة من فعاليات دورة "التميز في خدمة العملاء"، اليوم الأحد، داخل مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة بحضور ٤٥ من العاملين بمختلف شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك استكمالاً للتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري متمثلة في شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت رعاية كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئيس مجلس إدارة شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجاء هذا البرنامج في ضوء سعي القطاعَين الدائم نحو النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والسعي المستمر نحو تحسينها.

وتختتم فعاليات الدورة التدريبية يوم الخميس المقبل؛ حيث سيتم تنظيم احتفالية لتسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة في حضور لفيف من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس شركة الأكاديمية للتدريب والاستشارات المهندس أحمد فرج.