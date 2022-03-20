شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى نفسيون أم مشوهون فكريا؟!.. محاولة لفهم الشخصية الإرهابية مقال لمرصد الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فى مقال إشكالية طرحتها وحدة البحوث والدراسات التى سعت إلى محاولة فهم الشخصية الإرهابية، حيث أن أول كلمات تتبادر لأذهاننا عند سماع أو مشاهدة أخبار عن تفاصيل لأعمال إرهابية، أن مرتكب هذه الأعمال ليس بشرًا ولا يتحلى بأدنى سمات المشاعر الإنسانية أو حتى الشعور بالتعاطف مع غيره من البشر، ومعظم أولئك الإرهابيين كانوا من قبل شخصيات عادية فى مجتمعاتهم، فما سر هذا التحول الجذرى فى نمط حياة هؤلاء؟! وكيف تتعامل عقولهم بعد التغيير الفكرى الذى يطرأ عليها، أى بعد الانتقال من نمط الحياة الطبيعية إلى العنف والإرهاب؟ وما الذى أدى إلى التحول فى هذه الشخصية هل هو مرض نفسى أم تشوه معرفي؟.

ويعد الإرهاب ظاهرة واسعة الانتشار فى مجتمعات العصر الحديث، وموضوع من موضوعات الساعة، حيث ارتفعت نسبته لدى مختلف الفئات العمرية، فالسلوك الإرهابى يُلحق الأذى بالآخرين ويسعى إلى تدمير المجتمعات بكافة الطرق؛ لذا فإن هذا المقال محاولة لفهم الشخصية الإرهابية وتحليل مكوناتها، وذلك من خلال عرض وجهتى النظر التاليتين:

وجهة النظر الأولى: وفيها حاول المتخصصون فى مجال علم النفس تقديم تفسير واضح ومحدد لفهم الشخصية الإرهابية، حيث نظروا إلى الشخص الإرهابى على أنه مريض نفسى، وذلك بسبب تشخيصهم السلوكيات التى يقوم بها والدمار والقتل بدم بارد والسيكوباتية أى تبلد المشاعر والعواطف إزاء ما يقوم به من سلوك عدائى غير مُسوَّغ ضد المجتمع، والوقوف ضد الحضارة والتقدم؛ كل هذه السلوكيات والمظاهر جعلت المتخصصين يميلون إلى فهم الشخصية الإرهابية بأنها شخصية أقرب ما تكون إلى المرض النفسي.

وجهة النظر الثانية: ترى أن الشخص الإرهابى هو شخص يعانى من التشوه المعرفى، والذى يؤدى به إلى اعتناق أفكار ومفاهيم مغلوطة مع التمسك بها والدفاع عنها، وتُعرف التشوهات المعرفية بأنها الأفكار الكامنة التى تجعل الأفراد يرون الحقيقة بصورة غير دقيقة، وغالبًا ما يُقال: أن هذه الأنماط من التفكير تُعزز الأفكار أو المشاعر السلبية، وتميل التشوهات المعرفية إلى التداخل مع الطريقة التى ينظر بها الشخص إلى حدث ما، ولأن طريقة شعور الشخص تتداخل مع طريقة تفكيره، فإن هذه الأفكار المشوهة يمكن أن تغذى المشاعر السلبية، وتقود الفرد المتضرر من التشوهات المعرفية نحو نظرة سلبية عامة تجاه الحياة، وتجاه المجتمع الذى يعيش فيه.

وختامًا فنحن أمام وجهتى نظر مختلفتين لتفسير وفهم الشخصية الإرهابية، فعند التعرض لوجهة النظر الأولى نجد أن أنصارها يسعون إلى وصم الإرهاب بالمرض النفسى، وذلك قد يكون لبشاعة السلوك الإرهابى وخروجه عن المألوف والسلوكيات العادية أو بسبب التبلد فى المشاعر، وعدم العطف أو التعاطف وارتكاب الجرائم الإرهابية بدم بارد وهو ما يخالف الفطرة الإنسانية السوية. ولكن فكرة قبول أن الشخص الإرهابى مريض نفسى أو يعانى من الاضطرابات العقلية أمر يصعب قبوله والتسليم به، بل قد يحيد بنا عن الطريق الصحيح فى الفهم والتفسير والمعالجة أيضًا لهذه الظاهرة الخطيرة المنتشرة فى العالم، فالمتأمل فى ممارسات التنظيمات الإرهابية يجدها تتسم بقدر كبير من السرية والحيطة والحذر، وكذلك الحال بالنسبة لاستراتيجيات تلك التنظيمات التى تستخدمها فى تجنيد الشباب واستقطابهم، واستراتيجياتها فى المراوغة والتخفي.

كل هذه أمور تجعل من الصعب التسليم بأن التنظيمات الإرهابية تسمح بإدراج مرضى نفسيين فى صفوفها، الأمر الذى قد يؤدى إلى تعرض هذه التنظيمات للخطر وإفشال خططها، وافتضاح أمرها، بل أن محاولات هذه التنظيمات الدفاع عن نفسها فكريًّا وتسويغ كل الجرائم التى ترتكبها، يدعونا إلى أن نعيد النظر فى فكرة أن الشخص الإرهابى هو شخص مريض نفسيًّا، ما يقودنا إلى القول بأن التشوهات المعرفية والأفكار اللاعقلانية تسهم بنسبة كبيرة فى تشكيل الشخصية الإرهابية، وإذا سلمنا بهذه الفكرة، فإن الطريقة الفعالة للتدخل مع الشخصية الإرهابية تكون فكرية عن طريق مراجعة أفكاره وآرائه بشكل أكبر من التدخل معه عن طريق العلاج النفسي.

وفى هذا الصدد حمل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على عاتقه مسؤولية نشر الوعى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار والتشوهات المعرفية باعتباره أحد دروع للأزهر الشريف فى مكافحة التطرف والإرهاب بأشكاله؛ حيث وصلت مخرجات المرصد على مدار 6 سنوات منذ إنشائه عام (2015) إلى (35062) منتجًا، ما بين (حملات توعوية بـ13 لغة، وتقارير ومقالات باللغة العربية واللغات الأجنبية، ودورات تدريبية، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومشاركات إعلامية، وبحوث ودراسات ومؤلفات مختلفة، وندوات وورش عمل، ومبادرات ولقاءات مع فئات المجتمع) اضطلاعًا بدوره فى مكافحة الفكر المتطرف، وتحصينًا لعقول الشباب ضد محاولات التشويش والتشويه الفكرى التى تحاول التنظيمات الإرهابية ممارستها؛ لتحقيق مآربها الخبيثة واستغلال طاقات الأمة وقودًا لنيران تحرق المجتمعات وتهدد أمنها.