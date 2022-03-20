شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية يخدم 10 ملايين مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية يخدم 10 ملايين مواطن يترددون على 80 مستشفى جامعيا، منها 5 مستشفيات تتبع جامعة الأزهر .

وأضاف عبد الغفار ، أن الميكنة عبارة عن نظام إلكترونى مميكن كامل بداية من قبل الذهاب للمستشفى وحجز موعد مع الطبيب، ويستمر مع المريض بعد الخروج من المستشفى ومن خلال المنصة لمتابعة الأطباء والتخصصات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لإعلان إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، مشروع ضخم وعملاق بدأ بتوجيه من الرئيس السيسى إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، مشيرا إلى أنه منذ فترة كنا نتحدث عن مشروع التأمين الصحى الشامل الذى بدء الحديث عنه منذ 2004 وتحقق ولدينا قانون التأمين الصحى الشامل وبدأنا التطبيق عدد من المحافظات بها مشروع التأمين الصحى الشامل.

وتابع أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه منذ فترة كنا نتحدث عن ميكنة المستشفيات الجامعية وبدأ المشروع وزارة التخطيط فى 2007 واليوم نطلق فى 2022 ما كان حلما، ومنذ فترة كنا نتحدث عن تعامل مصر مع جائحة كورونا وفى 23 ديسمبر 2021 كانت fda تمنح عقار فموى يعطى للمصابين فى المراحل الأولى من فيروس كورونا وفى 24 يناير 2022 كانت مصر تمنح نفس الترخيص .

واستطرد الدكتور حسام عبد الغفار، أن الكثير من المشروعات تلقى دعما لا متناهى من الرئيس ودعم من القيادة السياسية وإخلاص من الحكومة لتحقيق ما هو ينعكس على مصلحة المواطن المصرى.