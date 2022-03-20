شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح 3 فوائد للقاح فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا يقوي المناعة في مواجهة الفيروس، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بالعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا يحمي من حولك من العدوى خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: اللقاح آمن وفعّال ومجاني .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



