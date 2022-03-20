شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يقدم العزاء لأسقف إيبارشية الوادى الجديد فى وفاة كاهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية العزاء للأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، ولمجمع كهنة الإيبارشية،في وفاة الأب الفاضل القس يوسف طلعت، حيث توفى إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ويعتبر الأب المبارك القس يوسف طلعت كاهن كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، إيبارشية الوادي الجديد والواحات، وتوفى عن عمر ناهز 46 سنة، بعد خدمة كهنوتية استمرت لمدة سنة واحدة وثلاثة أشهر فقط.

وسيم الأب الراحل كاهنًا بيد نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد يوم 7 ديسمبر 2020.

ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه في كنيسته الساعة 12 ظهرا بعد أن يحضر الجثمان تسبحة نصف الليل والقداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، ويتم استقبال المعزين مساء غد بقاعة كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، بينما تقام صلاة الثالث في السابعة من صباح الاثنين.