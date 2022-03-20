شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة‫ الزراعة تحتفل بعيد الأم بتوزيع 5000 شتلة زهور ونباتات زينة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم توزيع 5000 شتلة زهور ونباتات زينة غدًا مجانا على الأمهات من زوار معرض زهورالربيع بحديقة الأورمان فى إطار الاحتفال بعيد الأم.

وقالت الوزارة، إن المعرض مازال مستمرا حتى نهاية شهر مارس الجارى بمشاركة أكثر من 240 عارضا فى مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وتنسيق الحدائق والصبار ومستلزمات الإنتاج والرى الحديث وعلى هامش معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان سيتم افتتاح معرض للسلع الغذائية ومنتجات شهر رمضان.

كما سوف تشهد الحديقة أيضا خلال هذا الأسبوع افتتاح مهرجان التمور وأيضا معرض للسلع الغذائية التراثية الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

الجدير بالذكر أن حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تعد من أكبر الحدائق النباتية فى العالم، على مساحة نحو 28 فدانا، وتم إنشائها عام1875م فى عهد الخديوى إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التى ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية، حيث تشمل 1200 تنوع نباتى تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.