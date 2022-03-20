شكرا لقرائتكم خبر عن معرض بالعاشر يعيد تدوير وإحياء تراث فوانيس رمضان من الورق والكارتون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدرسة السادات الثانوية بنات بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، معرضا لطلاب المدارس الفنية، عن فانوس رمضان، احتفالا وابتهاجا بالشهر الكريم، تحت إشراف عبير رمزي مقرر التربية الفنية بإدارة العاشر من رمضان.

وشهد المعرض توافد قيادات الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، برئاسة محمد على رئيس الإدارة التعليمية بالعاشر، والثناء على الأعمال الفنية التى جسدت مشاهد الشهر الكريم وطقوس الأسرة المصرية، واشكال متنوعة ومتعددة من فانوس رمضان، حيث ابدع الطلاب فى استخدام الخامات البيئية من ورق وكارتون وجلد وخيامية ، وعمل تشكيلات رمضانيه، طفت على المعرض بهجة وروح مختلفة.

وأبدعت طالبات مدرسة السادات فى استعراض منتجاتهن، وقدمن شرحا مبسطا عن كل منتج، وتم تكريم القائمين على المعرض من معلمات وطالبات التربية الفنية المبدعات وسط أجواء أناشيد رمضان ومجسمات فنية.