شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط مصنع سناكس وبداخله 45 طن زيوت وذرة ودقيق وسكر مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة من ضبط مصنع لتصنيع المقرمشات (السناكس) غير مرخص وبحوزته منتجات مجهولة المصدر ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي تحدث ضررا جسيما بصحة المواطنين، وذلك قبل طرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة .

شملت المضبوطات 45 طنا، ضمت 10 تنكات زيت طعام زنة الواحد 1000 كجم و500 شيكارة ذرة مجروشة زنة الواحدة 50 كجم و 300 كرتونة معبأة سناكس بطعم الجبنة زنة الواحدة 5 كجم و 250 كرتونة معبأة سناكس بطعم الشطة زنة الواحدة 5 كجم و100 جوال دقيق فاخر زنة الواحد 50 كجم و70 جوال ملح زنة الواحد 25 كجم و 20 جوال سكر زنة الواحد 50 كجم وجميعهم المضبوطات مجهولة المصدر وبدون فواتير .

كما كشف تقرير تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، من العميد يحي زغلول مدير إدارة مباحث التموين، عن تحرير77 محضرا تموينيا خلال حملات المرور علي المخابز والمحال والأسواق وبدالى التموين حيث تم تحرير 13 محضرا تموينيا لمستودعات للبيع بأزيد من السعر الرسمى و12 محضرا لبيع منتجات بأزيد من السعر الرسمي و 9 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر عدم حمل شهادة صحية و 10 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص و10 إنتاج خبز ناقص الوزن .

وفي نفس الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بالمرور علي مستودعات البوتاجاز للتأكد من الالتزام بالاسعار المحددة للبيع للمواطنين .

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة فى شن حملاتها المكثفة لمنع التلاعب وكاقة أشكال الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

جاء ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المبذولة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجارى، وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية ومباحث التموين والجهات المعنية بمواصلة مجهودات تمشيط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .