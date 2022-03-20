شكرا لقرائتكم خبر عن هل أستطيع الحصول على خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين بالمستشفى؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن شروط الحصول علي الخدمة الصحية ضمن برنامج الرعاية لغير القادرين في المستشفي يحددها طبيب مركز الأسرة أو الوحدة الصحية إلا إذا كانت حالة طارئة فقط مثل الحوادث حيث يتم تقديم الخدمة في المستشفي مباشرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن برنامج رعاية غير القادرين يوفر الأجهزة التعويضية مجانا للمستفيدين من البرنامج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدولة توفر أجهزة تعويضية وفق أفضل المعايير لغير القادرين، مؤكدة أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يولي اهتماما كبيرا بالبسطاء من المرضى، خاصة أنه يوفر كافة سبل الرعاية الطبية للمرضى.



