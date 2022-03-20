شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة في عيد الأم: "حتدلعك قدام الناس ولا هايهمها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم، قائلة :"حتدلعك قدام الناس ولا حيهمها..وحتشيل هم أى قصه ضايقتك حكيتهلها.. حتلغى أى حاجه وراها علشان تسمعك..وحتدعيلك فى الرايحة والجاية علشان ربنا يحفظك.. كل سنه وامهاتنا طيبه ومطمنه...وكل الرحمه على أمهات عند ربنا متهنية.

ويحتفل المصريون بعيد الأم غدا الإثنين، لتكريم الأمهات، وقد بدأ الاحتفال به سنة 1956.

فى سياق متصل تعقد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد ، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلى الجهات المعنية حيث قامت كل لجنة فرعية بالمحافظة بمراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن واختيار 2 متقدمتين من كل محافظة وإرسالها للجنة العليا فى وزارة التضامن بالقاهرة، والتى بدورها تحدد المتسابقة الفائرة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية .

وتضمنت شروط اختيار الأم المثالية لهذا العام ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء فقط واستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا وغير القابل للتعلم.