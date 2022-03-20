شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المرأة المصرية والعربية قادرة على تجاوز التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الأحد، المنتدى العربي للمرأة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.

ومن جانبها، قالت مكرم، في كلمتها أمام المنتدى، إن المرأة باتت تلعب دورا رئيسيا في الدول العربية، مشيرة إلى أنها اعتلت أعلى المناصب بين وزيرة وسفيرة بل واعتلت النساء منصات القضاء.

وأوضحت أن الطريق أمام المرأة مملوء بالتحديات، موضحة أن المرأة المصرية والعربية تستطيع أن تتجاوز تلك التحديات بإرادتها وإنسانيتها، في ظل الدور الكبير الذى تقوم به في المجتمع.

وأكدت أن المرأة العربية قوية جدا، حيث استطاعت أن تثبت أنها قادرة، ليس فقط على المستوى الأسري وانما أيضا في مراكز صناعة القرار.

وتابعت أن ربة المنزل لها دور مهم في بناء الانسان، الذى سيكون يوما ما صاحب دور كبير في المجتمع، موجهة التحية لكل فئات المرأة العربية، سواء معيلة، أو مطلقة أو مطرودة أو مجروحة، مطالبة إياهن بالاعتزاز بأنفسهن.