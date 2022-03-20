شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تستقبل وفد المهندسين والفنيين العاملين بهيئة سكة حديد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيب الهيئة بوفد المهندسين والفنيين العاملين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر، مشيدا بدورهم في تنفيذ خطط ومشروعات تطوير منظومة النقل وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية .

جاء ذلك على هامش، زيارة وفد من المهندسين والفنيين العاملين الجدد بالهيئة القومية لسكة حديد مصر، اليوم لمقر رئاسة العربية للتصنيع، الذين يتم تأهيلهم وتدريبيهم من خلال دورة تدريبية بالكلية الحربية .

واشاد "التراس" بالكلية الحربية ودورها الفعال في مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة من العاملين المدنين بالدولة في مختلف العلوم والتخصصات .

يذكر أن هذه الزيارات يتم تنظمها من خلال الكلية الحربية، وذلك بهدف إطلاع العاملين الجدد بالوزارات والمؤسسات المختلفة على نشاط الهيئة كظهير صناعي للدولة وما تقوم به من مجهودات لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن دعم وتبني تنفيذ الإبتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أبدى وفد المهندسين والفنيين العاملين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية، كما أطلعوا على الخطط المستقبلية التي تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث تم الإطلاع علي نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة .