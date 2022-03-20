شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فتح باب الحجز لوحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها فتح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى باب الحجز لوحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، وذلك للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة، ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، اليوم الأحد، مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن في شتى المجالات، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى في التاسعة من صباح اليوم الأحد، فتح باب الحجز لوحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، وذلك للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة، ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز. بدء فتح باب الحجز لوحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر عند مستويات أمس، وذلك مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في مصر والبورصة العالمية، لكن عوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب في الأسواق قد يكون لها تأثير على حركة السعر في السوق المصري خلال الساعات القادمة لكن بصورة محدودة لن تتجاوز بأي شكل الجنيهين. أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقتي الزيتون (عزبة مرسى خليل – مساكن الأميرية – الأميرية البلد - شارع الصحة ومتفرعاته – ميدان النعام)، ومنطقة مصر الجديدة (ميدان السباق ومتفرعاته – إسماعيل رمزی ومتفرعاته – شارع هارون ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته – روكسي ومتفرعاته – قصر البارون - السبع عمارات)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباح غدٍ الإثنين الموافق 21/3/2022، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، وذلك لمدة 12 ساعة . انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12ساعة بسبب الإحلال والتجديد

عممت وزارة الأوقاف منشور على مديري المديريات وأئمة المساجد بالمحافظات، أكدت فيه عدم السماح بوضع أي صناديق لجمع التبرعات بالمساجد ، حيث أكد رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز على عدم السماح بعودة أو وضع صناديق تبرعات بالمساجد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة في هذا الشأن . كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا. أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه بشأن الخبر المتداول في عدد من وسائل الإعلام عن إحالة 6 مسئولين سابقين بالتضامن للمحاكمة لاستيلائهم على أموال تكافل وكرامة، أن الواقعة تعود لعام 2018، حيث قامت الوزارة باكتشاف واقعة تزوير المستندات، وعلي الفور قامت بإيقاف مدير عام التأهيل السابق - حينها- ومعاونيه عن العمل وإحالتهم للتحقيق. التضامن تكشف حقيقة استيلاء مدير عام التأهيل السابق على أموال تكافل وكرامة الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية قد تمتد خفيفة على القاهرة ليلا

سامح شكرى ونظيره الباكستانى يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدينأسعار الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 890 جنيها للجرام الآنمع قرب شهر رمضان.. الأوقاف تؤكد عدم السماح بعودة صناديق التبرعات بالمساجد

ينشر الخليج 365 خريطة بأماكن شوادر ومنافذ مبادرة كلنا واحد بالقاهرة، التي تقدم أغذية مخفضة الأسعار للمواطنين، حيث شهدت شوادر ومنافذ مبادرة كلنا واحد، إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت، وغيرها من السلع المتوفرة في الشوادر. قالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، دمرت 62 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت مروحية و6 مسيرات ليلا، وذلك وفق "روسيا اليوم". أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية فى دولة الكويت، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، براتب شهرى يوازى 22 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير بدل سكن، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة. القوى العاملة: بدء قبول طلبات العمل بمهنة "ممرضة" بالكويت حتى الخميس الدفاع الروسية: تدمير 62 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط مروحية و6 مسيرات

تعرف على أماكن شوادر ومنافذ كلنا واحد بالقاهرة.. انفوجراف

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالعاصمة 9 درجات

التعليم: نهاية الأسبوع الجارى آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية للكنترولات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نهاية الأسبوع الجارى آخر موعد لتسليم المديريات التعليمية والمدارس استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات إلى لجان النظام والمراقبة" الكنترولات"، مع استمرار طلاب المنازل كتابة وتسجيل الاستمارة حتى 7 أبريل المقبل.