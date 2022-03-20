شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بكوبرى في مشروع "سجا مول 2" بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بكوبرى المشاة الخاص بمشروع "سجا مول 2"، فى الاتجاه القادم من مناطق (القاهرة الجديدة يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/3/2022 - امتداد رمسيس.

ويتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25/3/2022)، وذلك خلال مدة زمنية (5 ليالى- ليلاً فقط) بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً) ، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمحور المشير الغربى"أبوزيد خضر" فى الإتجاهين .. وتنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

الإتجاه القادم من مناطق امتداد رمسيس اتجاه مناطق القاهرة الجديدة يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيميناً شارع مدينة مبارك فالدوران والعودة فيميناً محور الشهيد وإستكمال السير إتجاه مناطق القاهرة الجديدة.

الإتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة يسلك يميناً مسطح كوبرى الوفاء والأمل تجاه شارع الوفاء والأمل "إمتداد شارع حسن الشريف" فمناطق مدينة نصر.

الإتجاه القادم من شارع الوفاء والأمل يسلك يساراً نفق الوفاء والأمل إتجاه محور المشير فمناطق محمد على فهمى.

الإتجاه القدم من محور الشهيد إستكمال السير بمحور الشهيد وإستخدام مطالع ومنازل كوبرى الواحة إتجاه مناطق مدينة نصر .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.